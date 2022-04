19. April 1927 Mae West wegen moralischer Gefährdung der Jugend verurteilt

"Ich glaube an Zensur. Ich habe ein Vermögen damit gemacht!", soll Mae West gesagt haben. Vor ihrem Hollywoodruhm als schnippische platinblonde Sexbombe tingelte sie zwei Jahrzehnte lang als Varietésängerin durchs Land, mit mäßigem Erfolg. In einem Karrieretief beschloss sie, den Broadway zu erobern.

Schicke Schockshow

Guter Deal mit der moralischsten Stadt des Universums

Es war fabelhafte Reklame. Fotos von Mae West prangten auf den Titelseiten. Beim Prozess war der Gerichtssaal brechend voll. Die Anklage konnte keine verdammenswerten Textstellen vorzeigen und erklärte, das Obszöne an dem Stück sei Mae West. "Miss West bewegte ihren Nabel auf und ab und von rechts nach links", sagte im Zeugenstand ein Polizeibeamter, der die Vorstellung in dienstlichem Auftrag besucht hatte. Er musste zugeben, dass sie stets bekleidet und ihr Nabel nicht zu sehen war, insistierte jedoch:

"Etwas in ihrer Mitte bewegte sich von Ost nach West." Die Zuschauer amüsierten sich prächtig.