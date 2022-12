7. Dezember 1888 Der Luftreifen wird zum Patent angemeldet

Fahren auf Luft

Eines Abends habe ich mir das Ding dann vorgeknöpft. In meiner Praxis in Belfast hatte ich ja manchmal eine Gummischürze an, für den Fall, dass es beim Hund mit der Darmentleerung plötzlich doch klappt. Und meinem Gehör zu Liebe habe ich eben eine alte Schürze geopfert. Da hast du gestaunt, Johnnie, wie ich die in Streifen geschnitten habe, dann zu einem Schlauch zusammengeklebt und Stoff vom geblümten Kleid deiner Mutter darum gewickelt. Das hätte sie sowieso nicht mehr angezogen. Aufpumpen musste ich den Schlauch natürlich auch noch. Mit einem Babyschnuller als Ventil, den ich eigentlich zum Füttern von jungen Katzen verwendet habe, und zum Abdichten noch die Spitze von einer Stricknadel. So, Johnnie, schließlich haben wir das Ding auf eines der Räder geklebt und mit der Fußballpumpe Luft reingejagt. Du warst begeistert! "Ich fahre auf Luft!", hast du immer gejubelt. "Vom groben Pflaster spüre ich gar nichts mehr, und ich bin viel schneller als vorher!" Na ja, mir war erst mal am wichtigsten, dass dein Dreirad nur noch halb so laut ist.