5. Mai 1901 Londons erstes Parkhaus entsteht

Das Automobil entstand in den 1880er Jahren in Europa. In Windeseile war es in der ganzen Welt verbreitet und aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Auch wenn es um die Jahrhundertwende längst nicht so massenweise verbreitet war wie heute, gab es doch sehr früh schon Parkplatzprobleme in den Städten. Um möglichst viele Autos auf möglichst kleiner Fläche unterzubringen, eröffnete am 5. Mai 1901 die City & Suburban Electric Carriage Company ein siebenstöckiges Parkhaus in London. Gleich hinter Piccadilly Circus, im Herzen der Stadt. Dort konnten über 100 Automobile geparkt werden. Ein Lift transportierte die Autos zwischen den Stockwerken.