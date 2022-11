14. November 1475 Landshuter Hochzeit wird gefeiert

Ach so eine Hochzeit ist was Schönes! Der November ist zwar nicht gerade der klassische Heiratsmonat, aber Bayerns wahrscheinlich berühmteste Hochzeit wurde an einem 14. November gefeiert: am 14. November 1475: die polnische Königstochter Hedwig und der spätere Herzog Georg der Reiche von Bayern-Landshut geben sich in der Landshuter Martinskirche das Ja-Wort. Heutzutage, rund 550 Jahre später, wird dieses Spektakel alle vier Jahre mit enormem Aufwand nachgestellt und alle haben einen Riesen Spaß daran. Ende der Geschichte. Obwohl - genaugenommen ist diese Hochzeit der Anfang, und zwar der Anfang vom Ende.

Der reiche Georg und seine traurige Hedwig

Hätte man damals schon ahnen können, dass die Sache nicht gut ausgeht? Dass sich die niederbayerische Herrscherfamilie in den eigenen Untergang feiert? Der Reihe nach: Schon kurz nach der Hochzeit führt das junge Fürstenpaar eine Art Fernbeziehung: während Hedwig - zusammen mit ihrer Schwiegermutter - auf der Burg Burghausen residiert, verbringt Georg die meiste Zeit in Landshut, wo er vier Jahre später die Regierungsgeschäfte übernimmt. Dort, auf der Burg Trausnitz, lässt er‘s offenbar auch ordentlich krachen.

Der hochadelige Schürzenjäger

Als sich Hedwig deshalb Vorwürfe anhören muss, kontert sie in Anspielung auf den abwesenden Ehemann in etwa: "Ja wer sollte mir denn so ein Söhnchen in den Ofen schieben?" - so überliefert durch einen Chronisten. Herzog Georg der Reiche, Herrscher über Niederbayern, steht also ohne potentiellen Nachfolger da. Er tut das Naheliegende und bestimmt seine Tochter Elisabeth und deren Ehemann Ruprecht von der Pfalz, zu seinen Erben. Zur Sicherheit adoptiert er seinen Schwiegersohn sogar.