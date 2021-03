11. März 1976 Krimiserie "Detektiv Rockford - Anruf genügt" startet in Deutschland

Donnerstag, 11. März 2021 Autor(in): Thomas Grasberger Sprecher(in): Hans-Jürgen Stockerl Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Was wäre der Mensch ohne die Fähigkeit zu träumen? Und zwar nicht nur im Schlaf, sondern auch tagsüber, im Wachzustand. Letzteres empfiehlt sich, wenn die Widrigkeiten des Alltags überhandnehmen – wenn einem draußen der Graupel frostige Schauer über den Rücken jagt, weshalb die ganze Stadt in die U-Bahn hinunterdrängt, und zwar genau in den Waggon, in dem man gerade selber steht. Und das Ganze nach zehn langen, drögen Stunden im Büro.

Wovon leben in Malibu?

In solchen Momenten schlägt oft die Stunde der Tag-Träumer. Tropische Sandstrände entwickeln sich vor dem geistigen Auge, und gelegentlich ist ein leiser Seufzer zu vernehmen: "Malibu Beach! Das wär´s!"

Leider verenden solche Aussteiger-Pläne meist im Niemals-Land der Sachzwänge. Denn die nüchterne Frage lautet: Wovon leben, in Malibu?

Nun soll es ja Menschen geben, die ihn tatsächlich verwirklicht haben, den Traum vom Wohnen und Arbeiten an den wunderbarsten Plätzen der Welt. Oft sind das Leute, die ihr Geld mit Internet-Blogs oder Büchern verdienen, in denen sie Tipps geben, wie man Aussteiger-Träume verwirklicht. Nämlich durch Schreiben von Internet-Blogs und Büchern.

Es versteht sich von selbst, dass das kein Konzept für alle sein kann, sonst wären die Traumstrände der Welt ja bald voll mit Bloggern und Autoren, die allerdings keine Leser mehr fänden, weil ja keiner mehr im Büro säße. Die Frage lautet also: Wie sonst kann man sein Geld verdienen, irgendwo am Strand mit Blick aufs Meer? Die Antwort könnte vielleicht eine US-amerikanische Fernsehserie geben, die in Deutschland am 11. März 1976 in der ARD startete. Unter dem Titel: "Detektiv Rockford - Anruf genügt".

Paradise Cove Road 29

Held der Serie ist Privatdetektiv Jim Rockford, gespielt von James Garner. Das Schicksal hat diesem Rockford schlimm mitgespielt, denn bevor er Privatdetektiv werden durfte, war er völlig unschuldig fünf Jahre lang eingesessen. Und zwar nicht etwa in einem Großraumbüro, sondern in San Quentin, einem der berüchtigsten Gefängnisse von Kalifornien.