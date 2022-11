28. November 1992 Erster Kauf-Nix-Tag

Was man alles brauchen kann

Der Mensch hatte also von Anfang an allerlei Bedürfnisse. Und weil es ihm von Haus aus an Vielem mangelte, nur nicht an Erfindungsgeist, war er bald schon recht erfolgreich beim Ersinnen von technischen Hilfsmitteln, die ihn über die Natur und ihre Unbilden nach und nach triumphieren ließen. Zunächst war das Equipment noch bescheiden: Keule, Axt, Fell und Feuer. Bald jedoch - und wir überspringen jetzt ein paar Evolutions- und Konsumstufen - bestand das Survival-Kit unseres ehemaligen Höhlenbewohners aus Reihenhäusern, selbstfahrenden Rasenmähern und SUVs. All diese feinen Sachen hat sich unser Homo sapiens ausgedacht, um sie anschließend verkaufen beziehungsweise erwerben zu können, vorzugsweise als lukrative Schnäppchen in den eigens dafür erfundenen Shopping Mall-Paradiesen. So weit, so gut! Auch wenn dazugesagt werden muss, dass längst nicht alle in den Genuss dieser schönen, mehr oder minder nützlichen Dinge kommen. Weltweit betrachtet eigentlich nur die allerwenigsten!