6. August 1893 Kanal von Korinth eingeweiht

Nero macht einen Spatenstich…

Dann kamen die Römer. Kaiser Caligula gab ein Gutachten in Auftrag, das so entmutigend ausfiel, dass er seinen Kanalbauplan gleich wieder aufgab. Nero, etwas später, ließ sich von Unkenrufen nicht stören. Mit einer goldenen Schippe machte er im Jahr 67 höchstpersönlich den ersten Spatenstich, dann kommandierte er sechstausend Zwangsarbeiter zum Graben ab. Sie hatten sich einige hundert Meter weit in den Kalkstein gewühlt, als ein Aufstand gegen Nero ausbrach und sich der Kaiser selbst entleibte. Der Bau wurde eingestellt.

Das war noch nicht alles: Als Griechenland 1830 seine Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich erkämpft hatte, schrieb sich der erste Präsident sofort den Kanalbau auf die Fahne. Aber als die Kostenkalkulation vorlag, verschwand das Projekt in der Schublade. Jahre gingen dahin, unterdessen erfand Alfred Nobel das Dynamit und Ferdinand de Lesseps baute den Suezkanal. Da packte die Griechen wieder der Ehrgeiz. Nach einigen Fehlstarts nahm der ungarische Glücksritter und Exrevolutionär Istvan Türr die Sache in die Hand.

… 1800 Jahre später ist Einweihung

Es wurden dann elf Jahre daraus, Türrs Firma ging dabei pleite, aber am 6. August 1893 war der große Tag gekommen. Jubelscharen drängten sich an beiden Mündungen, und eine ganze Flotte mit flatternden Fahnen und Wimpeln, die royale Familie, Diplomaten und Honoratioren an Bord, dampfte durch die künstliche Schlucht, deren Wände fast senkrecht an die achtzig Meter hoch aufragen.