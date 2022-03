30. März 1873 Kaisertum Österreich und Königreich Bayern bauen gemeinsame Eisenbahn

Nach dem Zweiten Weltkrieg senkte sich ein eiserner Vorhang über Europa. Ein gnadenloses Band aus Beton, Stacheldraht, Stahlplatten und Sperrzonen, das entlang neuer und alter Grenzen verlief und ein Hinüberwechseln auf die andere Seite unmöglich machte. Besonders augenfällig wurde die Unbarmherzigkeit dieser Trennlinie dort, wo sie quer durch Bauwerke oder Verkehrswege verlief, die eigentlich von ihrer Bestimmung her verbindend sein sollten - so wie Brücken oder Straßen oder, in unserem Fall, durch einen Bahnhof.

Grenzbahnhof

Die Rede ist von dem Bahnhof Bayerisch-Eisenstein an der Grenze zwischen Deutschland und dem heutigen Tschechien. Dabei hatte alles so gut angefangen. Seine Majestät der Kaiser von Österreich und seine Majestät der König von Bayern, Franz Joseph I. und Ludwig II., unterzeichneten am 30. März 1873 einen Vertrag, in dem sie den Bau einer grenzüberschreitenden Eisenbahnlinie vereinbarten. Der Bayerische Wald sollte per Schiene mit dem böhmischen Pilsen verbunden werden. Als sinnfällige Krönung des ganzen Unternehmens wurde ein Bahnhof geplant, der genau auf der Grenze zwischen den beiden Ländern stehen sollte, mit der einen Hälfte in nordöstlicher Richtung in österreichisches Gebiet ragend, mit der anderen Hälfte in südwestlicher Richtung in bayerisches.