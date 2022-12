2. Dezember 1848 Sissis Franzl wird Kaiser von Österreich

Habsburg wankt

Im Februar 1848 jagt Frankreich erneut einen König davon, im März lodern Ungarn, Tschechien, Norditalien und die Staaten des deutschen Bundes: vive la république! Auch in Wien explodiert die Wut. Die Wut über einen autoritären Polizei- und Spitzelstaat, die Wut über gebrochene Versprechen, die Wut über Hunger, Elend, Willkür, über "Tyrannei und Pfaffentrug".

Vereint mit Bauern, Bürgern und Studenten stürmen Arbeiter die Straßen, Ämter und Fabriken brennen, Schüsse fallen, Blut fließt, Menschen sterben. Diesmal ist es ernst. Diesmal wankt das Haus Habsburg, diesmal schwankt der Thron. Kaiser Ferdinand I. flieht erst nach Innsbruck, dann ins tschechische Olmütz. Zwar schlägt seine Armee daheim den Aufstand nieder, doch der morsche, ausgebrannte Mann ist nicht mehr zu halten. Von allen Seiten gedrängt, dankt er am 2. Dezember 1848 zugunsten seines blutjungen Neffen ab.

Erzherzog Franz wird an diesem Tag Franz Joseph I., Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen, Herr über die Lombardei, Venetien, die Toskana, über Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien. Der knapp Achtzehnjährige besteigt den Thron noch im tschechischen Exil, verjagt von marodierenden Horden, die gottgefügte Prinzipien und die Majestät des Kaisers anzutasten wagten.

Der Alte von Schönbrunn

Alles gärt, gewaltige Kräfte pflügen die alte Ordnung um. Nur der Kaiser sitzt am Schreibtisch seines Arbeitszimmers unbewegt beim Aktenstudium, kratzt stoisch Vermerke mit Tinte und Feder auf Kanzleipapier, nimmt Paraden ab und geistert zunehmend alterseinsam seiner Entrückung ins Legendenhafte entgegen.

Franz Josephs Herrschaft endet, wie sie begann. Der "Alte von Schönbrunn" stirbt 1916 mitten in einem Krieg, der selbst noch die Asche dessen verbrennt, was er so sehr bewahren wollte. Vorbei, vergangen, wie er. Vieles war dieser Mann: ein Aktenfresser und Besserwisser, ein Autokrat, ein Pflichteiferer, ein Unbelehrbarer; nur volksnah war er niemals und Sissis herziger Zuckergussfranzl schon gar nicht.