11. Mai 1847 Johannes Rebmann entdeckt den Kilimandscharo

Und was er hat ausgerichtet? Nichts! In Mombasa und an der Küste ist der Islam eingewurzelt, hier lässt sich keine Seele zum Protestantismus bekehren. Dazu muss er ins weglose Hinterland aufbrechen und dorthin gehen, wo das Volk der Chagga zurückgezogen in schwer zugänglichen Gebirgsdörfern lebt.