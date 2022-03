18. März 1931 Jacob Schick bringt ersten Elektrorasierer auf den Markt

Freitag, 18. März 2022 Autor(in): Thomas Grasberger Sprecher(in): Christian Baumann Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Susi Weichselbaumer

Sieht man von der hohen Kunst des Erbens einmal ab, sind Patentrezepte, die garantiert zu Reichtum führen, in der Regel rar. Dennoch wollen wir es ausnahmsweise wagen und zwei Empfehlungen aussprechen – ohne Garantie, versteht sich. Rezept Nummer 1: Suchen Sie keine Goldader! Finden Sie eine! Rezept Nummer 2: Setzen Sie auf nachwachsende Rohstoffe! Das Zeug wächst ganz von alleine.

Gewusst wie!

Der US-Amerikaner Jacob Schick, geboren 1877 in Ottumwa, Iowa, sammelte Erfahrungen mit beiden Strategien. Und wurde am Ende tatsächlich reich. Nun war Herr Schick wohl immer schon ein findiger Bursche gewesen. Bereits mit 16, so will es die Legende, hatte er eine Eisenbahnlinie irgendwo in Iowa betrieben. Mit 20 aber kam der Karriere-Knick. Schick verdingte sich als Berufsoffizier bei der US-Armee auf den Philippinen. Wo ihm das tropische Klima und die Ruhr so zusetzten, dass er ein ganzes Jahr lang an Bett und Klo gefesselt war; bevor er endlich ins kühlere Alaska versetzt wurde. Dort verlegte Jacob Schick fortan Telegrafen-Kabel im ewigen Eis. Aber geschäftstüchtig, wie er halt mal war, quittierte er 1910 den Armeedienst, um sich auf Rezept Nummer 1 zu besinnen: Er wurde freischaffender Goldsucher in Alaska.

Lieber finden denn suchen

Nun ist der Segen dieses Edelmetalls zugleich sein Fluch. Gold ist selten. Und die Suche danach mitunter etwas aufreibend. Jedenfalls verstauchte sich Abenteurer Schick in der eisigen Wildnis Alaskas ein Bein und war wieder mal ans Bett gefesselt.

Die tägliche Nassrasur im nahen See musste daher ausfallen. Weil Jacob aber nicht nur Schick heißen, sondern es auch sein wollte, quälte ihn der morgendliche Blick in den Spiegel zunehmend. Denn im männlichen Gesicht sprießen 15.000 Barthaare. Und sie werden jeden Tag 0,3 Millimeter länger. Ganz von allein! Wenn das mal kein nachwachsender Rohstoff ist! Bleibt nur die Frage, wie man so eine Ernte rentabel einbringen kann. Nassrasierer waren ja längst erfunden, wie viele Männer-Generationen aus schmerzhafter Erfahrung bestätigen konnten. Was aber wäre eine unblutige Alternative?