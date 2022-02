15. Februar 1959 In Deutschland wird zum ersten Mal mit einem mobilen Radargerät geblitzt

Als Anfang der 1980er Jahre auf einer oberbayerischen Staatsstraße ein motorisiertes Fahrrad, kurz Mofa, das mobile Radargerät einer Polizeistreife passierte, trauten die Beamten ihren Augen nicht. Das Messergebnis lag bei 128 km/h! Erlaubt waren 80. Und ein Mofa durfte von Gesetzes wegen nur 25 fahren. Die eklatante Differenz zwang die uniformierte Staatsmacht zum Einschreiten - was leichter gesagt als getan war, denn - wie erwähnt - der Mofa-Fahrer war flott unterwegs. Er gehörte offenbar zu jener damals großen Gruppe technisch versierter junger Männer, die sich zur Überwindung ruraler Räume und ländlicher Langeweile ganz der Kunst des Mofa-Frisierens verschrieben hatte. Viele 15-Jährige veränderten an ihren Maschinen die Zahn- und Kettenräder, die sogenannten Ritzel, um auf Höchst-geschwindigkeiten von 50 oder 60 km/h zu kommen. Die versierteren Bastler setzten eins drauf, feilten und bohrten und montierten neue Moped-Zylinderköpfe: Ein Platz in der regionalen Hall of Fame für Mofa-Frisöre war ihnen damit so gut wie sicher. Schließlich war der Bastelspaß ja kein Selbstzweck, sondern hatte einen höchst kompetitiven Charakter: "Wer ist der schnellste im Landkreis?" Es ging also um die Ehre!