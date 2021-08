5. August 1789 Im Berliner Opernhaus wird zum ersten Mal auf Deutsch gesungen

Der Preußenkönig Friedrich II., den die Nachwelt später den Großen nennen wird, hat nach seinem Regierungsantritt im Jahre 1740 sofort den Auftrag zur Errichtung eines Opernhauses erteilt. Den Plan hatte er bereits als Kronprinz gefasst, als er noch unter der Fuchtel seines sparsamen Vaters stand, dem die Kunst gleichgültig gewesen war. Friedrich aber war hochmusikalisch und ein leidenschaftlicher Flötenspieler. Außerdem sah er in der Kunst ein bedeutendes repräsentatives Machtinstrument. Die moderne Musik seiner Zeit, Haydn und Mozart zum Beispiel, interessierte ihn allerdings wenig, und deutsche Sangeskunst war ihm ein Gräuel, das brachte er deutlich zum Ausdruck. "Lieber möchte ich mir von einem Pferde eine Arie vorwiehern lassen, als eine Deutsche in meiner Oper zur Primadonna zu haben!"

Italian Soundtrack

Also ließ er seine Agenten ausschwärmen, um die internationalen Stars der großen europäischen Bühnen nach Berlin zu locken. Die durften in seiner Oper Unter den Linden nur italienisch singen. Die italienische Oper lebte von prachtvollen Dekorationen, kostbaren farbenprächtigen Kostümen und virtuosen Gesangspartien. Die Handlung war nicht so wichtig. Manchmal schob man sogar Arien aus anderen Opern ein, ganz ohne inhaltlichen Zusammenhang, um die Ohren des geladenen Publikums mit möglichst viel süßem Belcanto zu verwöhnen. Denn die Diplomaten, Minister und die hohen Militärs waren nur vordergründig wegen des Bühnenspektakels hier, sondern hauptsächlich zum Strippen ziehen. In der Oper tauschte man Informationen aus und schmiedete Pläne und Allianzen, informell und daher besonders effizient, inspiriert durch das prachtvolle Ambiente und den passenden Soundtrack.