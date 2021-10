11. Oktober 1844 Henry Heinz geboren, Vater des Ketchups

Catsup

Doch genug des Tappens im Ungewissen. Kommen wir zu den Fakten. Die Geschichte des Ketchups ist nämlich recht gut dokumentiert. Sie begann am 11. Oktober 1844. Da kam ein kleiner Junge in Pittsburgh, Pennsylvania zur Welt: Henry John Heinz, Sohn deutscher Einwanderer. Wie viele berühmte Firmen begann auch die Firma Heinz in der Küche und im Hinterhof der Familie. Entstanden aus der Herausforderung, die jeder Hobbygärtner kennt: Wohin mit der zu reichlichen Ernte aus dem eigenen Garten? So beauftragte die Mutter Anna Margaretha ihren Erstgeborenen, den Überfluss zu Geld zu machen. Mit einem Schubkarren voller Obst, Gemüse und dem von der Mutter in Essig eingelegten Meerrettich zog der Junge durch die Straßen. Das waren seine Lehrjahre - 1869 gründete er dann sein eigenes Unternehmen. Da war es gerade mal drei Jahre her, dass der blutige amerikanische Bürgerkrieg beendet wurde, und die Vereinigten Staaten standen am Anfang ihrer industriellen Revolution.