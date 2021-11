22. November 1983 Helmut Schmidt bastelt im Bundestag Papierflieger

Schluss mit dem Irrsinn! Kein Atomkrieg in Europa, keine SS-20, keine Pershings. Weg mit dem NATO-Doppelbeschluss! Im heißen Herbst '83 brennen die Straßen. Nicht nur in Deutschland. Weltweit begehren Millionen mit Massendemos, Sitzblockaden, Menschen- und Lichterketten gegen das Wettrüsten der Großmächte auf.

Gleich tritt Brandt ans Rednerpult. Schmidt weiß, was der SPD-Chef sagen wird. Er kennt das Manuskript, es liegt vor ihm auf der Abgeordnetenbank, ein dünner Stoß Papier. Nimm ein Blatt! Einmal längs falten. Wieder aufklappen. Falz nachstreichen. Da macht einer Fotos. Egal. Nicht hinsehen. Vor allem: bloß nicht wichtig gucken. Mach ein gleichgültiges Gesicht. Als ginge dich der Zirkus nichts mehr an. Tut er auch nicht. Ich bin raus. Weiterfalten. Ganz locker. Fehlt nur noch die Nase. Da noch knicken, Kanten glätten. Fertig! Fühlt sich gut an in der leicht vorgestreckten Hand.