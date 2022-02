7. Februar 1857 Gustave Flaubert freigesprochen

Eine Frage der Moral

Madame Bovary. "Verstoß gegen die öffentliche Moral", lautete die Anklage. Literatur als Angriff auf die Ordnung der Gesellschaft. Was Mitte des 19. Jahrhunderts die Obrigkeit auf den Plan rief: Madame Bovary, eine gelangweilte, frustrierte und unterforderte Frau, die in ihrer Ehe keine Leidenschaft findet und in der Provinz zwischen Rindermärkten und grauen Gewändern einzugehen droht, bricht mit allem: Der Ehe, den guten Sitten, der sozialen Klasse. Sie macht sich strafbar, indem sie mehrfach ihren Mann betrügt, ihn in Schulden stürzt mit einem nicht standesgemäßen Luxusleben. Mehr noch: Die Rolle, die ihr als Frau zugedacht ist, akzeptiert sie nicht: Sie reitet wie ein Mann, raucht wie ein Mann und führt beim Tanz. Wenn diese Lektüre in die Hände junger Mädchen falle, befürchtete der Staatsanwalt Ernest Picard ((gesprochen: Ernest Pikar)), dann "erreicht diese Verführung das Herz". Ein Glück kannten weder Staatsanwalt noch Richter die erste Fassung der Bovary. Fünf Jahre hatte Gustave Flaubert diszipliniert und in harter Arbeit um das Buch gerungen. Um neun Uhr begann sein Schreibtag in der Einsamkeit, im Häuschen seiner Mutter, es wurde zu Mittag gespeist, dann zwei Stunden geschlafen und schließlich bis Mitternacht durchgeschrieben. Immer wieder geht Flaubert über das Manuskript. Formuliert er die Leidenschaften und Passionen der Bovary zunächst aus – "Fifty Shades of Grey" lässt grüßen – so erzählt die Endfassung mehr das, was da gar nicht mehr steht.