5. Oktober 1988 Grandma Prisbrey hinterläßt ein Flaschendorf

Dienstag, 05. Oktober 2021 Autor(in): Xaver Frühbeis Sprecher(in): Caroline Ebner Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Irgendwann im Jahr 1956 war auf einem Schrottplatz bei Los Angeles eine alte Frau aufgetaucht. Sechzig Jahre, weiße Haare, Strickjacke, bequeme Hosen. Die Frau war auf der Suche nach Schrott, den niemand wollte. Alte Flaschen. Zerbrochene Wandfliesen. Rostige Sprungfedern. Die Frau lud alles auf einen Leiterwagen und zog von dannen. Am nächsten Tag war sie wieder da, am übernächsten auch.

Ein Haus für Bleistifte

Die alte Frau hieß Prisbrey. Tessa Prisbrey. Die Leute nannten sie "Grandma". "Oma". Grandma Prisbrey wohnte nicht weit weg in einem Wohnwagen, auf einem Grundstück, das ihr gehörte. Die Räder hatte sie abmontiert und unauffindbar versteckt. Lang genug war sie wie ein Nomade durch die Lande gezogen, jetzt wollte sie nie mehr von dort weg. Auf ihren Reisen hatte Grandma Prisbrey überall ein paar Bleistifte mitgenommen. Jetzt hatte sie über zehntausend Stück beieinander, und für die wollte sie ein Haus bauen, damit man sie anschauen konnte. Und weil Ziegelsteine viel Geld kosteten, war Grandma Prisbrey auf die Idee mit den Flaschen gekommen. Die lagen in Unmengen auf dem Schrottplatz rum, niemand wollte sie, und Tessa Prisbrey fand sie hübsch. Also fing sie an, für ihre Bleistifte ein Haus aus alten Flaschen zu bauen. Sie mischte Zement, pappte Flasche an Flasche, ihr Mann half ihr beim Draufsetzen des Wellblechdachs: fertig. Das Ganze sah hübsch aus, leicht und farbenfroh. Von außen sah man die Böden der Flaschen, von innen lauter lange Hälse. Oma Prisbrey war zufrieden.

Nebenan war eine Truthahnfarm, die stank. Grandma Prisbrey zog eine Geruchs- und Lärmschutzmauer hoch.

Aus alten Flaschen und Zement. Danach baute sie ein Haus für ihre Puppensammlung. Und dann noch ein Haus. Nach fünf Jahren hatte Grandma Prisbrey dreizehn Häuser gebaut, alle aus alten Flaschen. Dazwischen hatte sie Altäre gesetzt, kleine Kunstwerke aus Puppenköpfen und Autoscheinwerfern, auf den Wegen hatte sie farbige Scherben verlegt, Wandfliesen, alte Feuerzeuge, Scheren, Schlüssel, Autokennzeichen. Wenn Besucher kamen, führte sie sie durch ihr Flaschendorf, erzählte, was dies und das bedeutete, und am Ende spielte sie ihnen auf dem Klavier ein paar Lieder vor.

Das Flaschendorf

Und so wurde Oma Prisbrey berühmt. Sieben Kinder, ihren Mann und ihre Geschwister: Oma Prisbrey hat fast alle überlebt. Um ihren todkranken Sohn zu pflegen, verkaufte sie ihr Flaschendorf. Von 1986 an, als es ihr gesundheitlich schon nicht mehr gut ging, kümmerte sich ein Verein um seine Erhaltung. Am 5. Oktober 1988 starb Oma Prisbrey an den Folgen eines Schlaganfalls in San Francisco.

Das Flaschendorf: - das steht da noch. Leider ist es nicht mehr gut in Schuss. Ein Erdbeben in der Nähe hat viele Häuser beschädigt. Freiwillige des Vereins kümmern sich drum, aber es fehlt das Geld. Das Dorf gehört zwar zu den Nationalen "Landmarks" von Kalifornien, aber die Regierung will keine Zuschüsse genehmigen. Das Dorf, heißt es, sei, als das Erdbeben kam, schon zehn Jahre lang geschlossen gewesen. Nun muss der Erhaltungsverein sehen, wie er zurechtkommt. Und das tut er.