15. März 1973 Genre des "Lederhosenfilms" begründet

Der Film des Jahres

Wer ein Star werden will, zieht die Lederhose aus

Die Rammelei auf der Alm wird als Genre so erfolgreich, dass sie es bis Anfang der 90er Jahre auf unersättlich viele Fortsetzungen bringt. Und nicht nur das: Die Lederhosen-Klamotte ist auch ein willkommenes Karriere-Sprungbrett für manch späteren TV-Star. Zwar bringen die blanken Pobacken einige Sternchen noch Jahre später in Erklärungsnot - doch, was soll's: Selbst der freizügigste Sex-Klamauk bleibt doch stets in Andeutungen stecken. Die Bums-Komödien gleichen heute einem kreischenden Kindergarten voller ungezogener Nackedeis, ganz schrecklich bemüht, sich beim Toben nicht erwischen zu lassen. Die Grüße aus der Lederhose sind längst verhallt.