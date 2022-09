20. September 52 v. Chr. Gallische Armee unter Vercingetorix unterliegt Julius Cäsar

Ende nicht so happy

William Wallace, schottischer Freiheitskämpfer, großer Held, wird dann doch zum Beispiel irgendwann von den Engländern geschnappt, lebendig ausgeweidet, gevierteilt, gehängt und zur Sicherheit auch noch geköpft, an einem sonnigen Augusttag im Jahr 1305. Oder Jeanne D’Arc, französische Nationalheilige, Kriegsheldin. Und dann: Gefangen, verschleppt, mehrfach verkauft und am Ende nach einem Inquisitionsprozess auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Oder, bleiben wir in Frankreich: Vercingetorix. Der ist ein ganz besonderer Fall, denn dass es der zum Nationalhelden gebracht hat, ist besonders überraschend. Klar, jeder kennt die Szene aus dem ersten Asterix-Film, als Vercingetorix seine Waffen Cäsar vor die Füße wirft. Und jeder hat sich gefreut über diesen aufständischen Gallierfürsten, der es schafft, sogar noch in der Niederlage cool zu wirken. Weil er nicht nur mehr Waffen dabei hat, als die versammelte römische Kohorte im Hintergrund, sondern auch weil er diese dem Ober-Römer so trotzig auf die Füße krachen lässt, dass der siegreiche Sandalenträger schmerzerfüllt aufspringen muss. Aber das ist halt Asterix.

Fußschmerzen machen Nationalhelden?!

Wie es wirklich war, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass Vercingetorix der letzte Strohhalm der keltischen Gallier war, der letzte Anführer, die letzte Chance auf eine Befreiung von den Römern. Und dass er gescheitert ist, tragisch und blutig, in einer letzten großen Schlacht, der Katastrophe von Alesia, am 20. September des Jahres 52 vor Christus.

Und wir wissen, dass Cäsar ihn dann nach Rom schafft, wie eine Trophäe, ihn sechs Jahre lang im Kerker vor sich hinvegetieren lässt, um ihn dann nochmal herauszuholen für einen pompösen Triumphzug, um noch einmal allen zu zeigen: Seht her, hier, in Ketten, der letzte freie Fürst der Gallier. Und als seine Nützlichkeit als PR-Objekt sich dem Ende zuneigt, lässt der Triumphator ihn halt erdrosseln. Was man das eben so macht, mit seinen Gegnern, wenn man Gaius Julius Cäsar heißt.