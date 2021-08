3. August 2012 Gaby empfängt eine Botschaft vom Hundsstern Sirius A

Dienstag, 03. August 2021 Autor(in): Simon Demmelhuber Sprecher(in): Caroline Ebner Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Auf einmal ist er da. Ein Kornkreis aus strohblonden Halmen, wunderschön anzuschau'n, vor allem von oben. Ein Ballonfahrer, der zwischen Andechs und Ammersee im Luftmeer treibt, entdeckt das zwölfgezackte Sonnenrad, stellt ein Foto ins Netz, verrät den Aufnahmeort. Kurz darauf hat Georg Zerhoch ein Problem. Schaulustige rücken rudelweise an, zertrampeln sein Feld, mäandern sinnierend im Weizen, spüren und wissen Dinge, die nicht jeder weiß und spürt.

Jetzt kommt Gaby

Wird schon wieder, denkt sich der Landwirt, kommt Zeit, kommt Rat. Doch erst kommt Gaby. Gaby Teroerde aus Tittmoning, ehedem Steuergehilfin, seit geraumer Zeit jedoch spirituell erweckt und im Besitz großer Gaben. Gaby ist ein Medium, Gaby channelt: Sie empfängt Botschaften aus der geistigen Welt, interviewt Erzengel, plaudert mit der Gottesmutter, zapft Maria Magdalena als telepathische Sextherapeutin an. An ihrer Seite lebt, webt und heilt Siegfried Trebuch, der die gechannelten Weisungen als Buch, CD oder MP3 via Webshop vertreibt.

Als sie die Nachricht vom Kornkreis erreicht, wissen beide sofort: Hier ist spirituelle Kompetenz gefragt! Am 3. August 2012 treffen sie am Kraftort ein, wittern, nehmen Fühlung auf, hocken zuletzt im Schneidersitz ab. Gaby schließt die Augen, kauert reglos. Plötzlich ruckt ihr Kopf, die Lider klappen auf, der Blick huscht fremd umher. Etwas, man spannt es gleich, hat sich ihren Körper ausgeborgt und muss noch ein bisschen üben.

Trebuch kennt das, er weiß, was zu tun ist. Ein Geistwesen will durch Gaby sprechen. Das funktioniert am besten, wenn er dem Gabyentleiher kluge Fragen stellt. Der gibt sich ohne Umschweife als Gesandter des Sternsystems Sirius A zu erkennen und kündigt Unerhörtes an:

"Das Universum steht vor gewaltigen Umwälzungen, die Menschen müssen erwachen und begreifen, was um sie herum geschieht!"

Außerirdischer Weckdienst

Damit wir die Zeitenwende nicht verschlafen, hat uns das Sirianische Volk einen Weckdienst geschickt. Tausende kosmischer Helfer kreisen in Raumschiffen um die Erde und versuchen, uns zu warnen. Da die meisten Erdbewohner ihrem Anblick nicht gewachsen wären, können die Sirianer nicht direkt mit uns sprechen. Also sammeln sie die Wissenden mithilfe telepathisch fabrizierter Kornkreise und nutzen spirituell begabte Medien als Sprachrohr.

Obwohl die Geistwesen aus dem Erdorbit channeln, reicht die Bandbreite mitunter nicht aus, um völlig ruckelfrei zu streamen. Dann stockt die Offenbarung, aber das Wesentliche dringt durch: "Habt keine Angst", tönt es blechern aus Gaby. "Wir helfen, wo wir können, energetisch, schützend, belehrend durch unsere Kontakte."