9. Februar 1855 Fußspuren des Teufels ängstigen die Menschen von Devon

Der bairische Mensch hat es schon gut. Will er zum Beispiel wissen, welche Spuren der Leibhaftige hinterlässt, dann geht er einfach in die Münchner Frauenkirche und schaut nach. Dort nämlich hat der Teufel einst aus Wut über den Kirchenbau – so sagt man – einen Fußabdruck in den Boden gestampft. Diesen Abdruck kann man im Eingangsbereich des Doms genau inspizieren und im Zweifelsfall mit anderen vergleichen.

Dem Teufel auf der Spur

Solch ein Privileg hatten die Menschen der englischen Grafschaft Devon natürlich nicht. Als sie am Morgen des 9. Februar 1855 die Türen ihrer Bauernhäuser öffneten, blickten sie auf eine weiße Landschaft. Es hatte kräftig geschneit in der Nacht zuvor. Was kein Wunder war, in jenem außerordentlich strengen Winter. Ungewöhnlich waren nur die Spuren im Schnee. Seltsame Spuren – nicht vom Tier, nicht vom Menschen! Eher wie von einem gespaltenen Huf. Fünf bis sechs Zentimeter breit – alle zwanzig Zentimeter einer. Ganz regelmäßig, so weit das Auge reichte. Und noch viel weiter. Denn die geheimnisvollen Zeichen tauchten an jenem Wintertag in mehr als 30 südenglischen Ortschaften auf. 160 Kilometer weit zog sich die Fährte über Wiesen und Felder, ja sogar über Hausdächer, Zäune und Steinmauern hinweg. Was mochte das wohl gewesen sein?, fragte sich das fromme Bauernvolk erschrocken und bekreuzigte sich. Panik machte sich breit im südlichen Devon. Schnell kursierte die vermeintlich plausibelste Erklärung, nämlich das Gerücht, der Teufel höchstselbst sei in der Grafschaft unterwegs. Wehrhaft und wild entschlossen griffen die Dörfler zu den Waffen und zogen los. Vergeblich. Unverrichteter Dinge mussten sie wieder heimkehren und abwarten. Doch der Vorfall wiederholte sich nicht. Dafür machten allerlei Theorien die Runde. Dachse und Fischotter wurden als Täter verdächtigt. Oder auch Waldmäuse, die auf Nahrungssuche durch den Schnee gehüpft sein könnten.