28. Mai 1475 Fürstenhochzeit in Pesaro

Spektakel für Sinne und Geist

Am 28. Mai wurde die Hochzeitsmesse in der Kathedrale gefeiert, und danach begann das Mahl - mit einem Knalleffekt: der Sternenhimmel öffnete sich in der Mitte, und in einer goldenen Wolke mit funkelnden Lichtern schwebte eine Frau herab. Als Personifikation der Sonne versprach sie dem Brautpaar himmlischen Segen und entschwand wieder in die Höhe. Dann kündigten fantasievoll gewandete Boten der olympischen Götter die einzelnen Gänge in Versen an.