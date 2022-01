5. Januar 1941 Flugpionierin Amy Johnson stürzt in die Themse

Flugpionierin Amy Johnson stürzt in die Themse

05.01.1941: Flugpionierin Amy Johnson stürzt in die Themse

"Notlandung im Sandsturm!" - "Schrecken im Gebirge!" - "Motorausfall über dem Dschungel!" Noch nie hatte eine Frau einen so weiten, gefährlichen Flug gewagt! Das "Glamour-Girl des Maschinenzeitalters" nannte eine Zeitung Amy Johnson, die berühmteste britische Fliegerin. 1930 machte die Sechsundzwanzigjährige weltweit Schlagzeilen, als sie allein in einer kleinen Kiste mit offenem Cockpit von London nach Australien flog!

Auch Frauen können fliegen!

Es war das Heldenzeitalter der Luftfahrt. An Passagierflüge und Frachtverkehr in großem Stil war noch nicht zu denken, aber immer neue Rekordflüge über immer größere Entfernungen befeuerten Visionen von den Möglichkeiten des Flugzeugs. Die als Superstars gefeierten Pioniere waren erfahrene Berufspiloten, viele mit Luftwaffenausbildung. Amy Johnson besaß erst seit einigen Monaten einen Flugschein und war nie weiter geflogen als die dreihundert Kilometer von London nach Hull.

Sie hatte ihren verhassten Bürojob aufgegeben, um die Fliegerei zum Beruf zu machen. Für eine Frau waren die Aussichten da nahezu gleich Null. Deshalb wollte sie sich mit einer spektakulären Leistung profilieren: den Zeitrekord für den Flug nach Australien zu brechen. "Kann eine Frau das tun?", fragte die Presse in Großbuchstaben.

Sie konnte. Einen neuen Rekord schaffte sie nicht, aber als sie nach neunzehn Tagen heil in Australien landete, wurde sie wie ein Staatsgast empfangen. Ihre Rückkehr nach London trieb eine Million begeisterter Fans auf die Straßen. Mit dem Australienflug katapultierte sich Amy Johnson direkt in die Ruhmeshalle der Fliegerei und in die internationale Schickeria. Sie wurde als Nationalheldin und Ikone der Emanzipation bejubelt.