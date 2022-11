23. November 1973 Nach einem halben Jahr beenden die Fluglotsen in Deutschland Streik

Dienst nach Vorschrift

Aber exakt so ist es oft passiert, Mitte 1973, beim größten Bummelstreik deutscher Fluglotsen in der Geschichte. Gut ein halbes Jahr haben diese ganz speziellen Beamten - dazu wurden sie erst Anfang der 1960-er Jahre gemacht - die Nation in der Hand und auf dem Radarschirm. Und weil Beamte, das ist bekanntlich der Deal, nicht streiken dürfen, greifen sie zu folgenden Methoden: Dienst nach Vorschrift etwa, im Englischen lieblich als "go slow" bebildert. Oder mit Hilfe von "sick out", dem organisierten Krankmelden ganzer Schichten. Erklärtes Ziel aller "Air Traffic Controller": Schau her, liebe Nation, ohne uns geht keiner in die Luft! Mit Erfolg: von Hannover aus etwa steigt im Sommer 1973 tagelang kein Flieger in den Äther. Aber was steckt hinter diesem monatelangen Ausstand? Die Lotsen wollen mehr Geld, mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen. Wohlbekannte Forderungen seinerzeit. Wilde Streiks der Metaller, auch die Drucker treten in den aktiven Protest, die Gewerkschaft ÖTV, jetzt Teil von ver.di, fordert gar ein exorbitantes Lohntütenplus von 15 Prozent. In diese explosive Stimmung platzen - ausgerechnet am Himmelfahrtstag 1973 - westdeutsche Fluglotsen. Nicht nur die Wirtschaft steht so wochenlang Kopf. Während der Sommerferien bricht schier komplett das Chaos auf den Flughäfen aus. Unterm Strich fallen während des Streiks rund 40.000 Flüge aus, weitere 80.000 verspäten sich. Schon die ersten fünf Wochen, lässt Kanzler Willy Brandt ausrechnen, zeitigen 100 Millionen Mark Schaden.