2. Januar 1843 Oper "Der fliegende Holländer" hat mäßig Erfolg

Richard Wagner war pleite und ihm war speiübel. Soeben noch Musikdirektor am Theater in Riga war er jetzt auf der Flucht vor seinen Gläubigern und hing über der Reling. Ihm war so furchtbar schlecht und er tat sich noch furchtbarer Leid. Er hatte ein kleines Segelschiff bestiegen, um seinen Schulden davon zu segeln ... und jetzt ... oh mein Gott, er musste schon wieder ... Kooo...nzentration, Richard!

Premiere in Dresden

Fand nicht jeder. Eigentlich nicht mal allzu viele. Wagners "fliegender Holländer" war zwar eine Art Durchbruch zu seinem eigenen Stil, aber wurde erstmal nicht zum umjubelten Blockbuster. "Der fliegende Holländer" feierte am Königlichen Hoftheater Dresden am 2. Januar 1843 Premiere, segelte daraufhin aber keineswegs für ewig über den Spielplan, sondern wurde nach nur vier Aufführungen abgesetzt. Es war zum ... Wagner musste kooo...rigieren.

Frust in Paris

Wagners eigene Schiffsreise dauerte seinerzeit natürlich auch nicht ewig. Nach kurzem Zwischenstopp in London erreichte er endlich Paris, damals Hauptstadt von Kunst, Kultur und großer Oper. Wagner komponierte hier nicht nur seinen Holländer, sondern auch seine große tragische Oper "Rienzi, der Letzte der Tribunen" und etablierte sich als ungeheures Talent. Leider nicht musikalisch. Denn den künstlerischen Größen von Paris war Wagner bald als unvergleichliches Pumpgenie bekannt. Kooo...metengleich hatte Wagner an der Seine in den Olymp der musikalischen Meister aufsteigen wollen - mit leider ebenso mäßigem Erfolg wie später mit seinem Holländer in Dresden. Als er Paris verließ, nahm Wagner - nachdem er so wenig wie vorher besaß - den Gedanken mit: Eigentum ist Diebstahl. Und: seine dem fliegenden Holländer gleiche Suche nach Erlösung. Zwei entscheidende Impulse für sein Opus Magnum "Der Ring des Nibelungen".