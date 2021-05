26. Mai 1975 Evel Knievel verkündet seinen Rücktritt (26.05.1975)

Der berühmteste Motorradunfall der Geschichte

Seine Karriere als Legende und Mediengenie startete Knievel 1965 mit 27 Jahren. Vor tausend Zuschauern flog er mit seinem Motorrad über eine 6 Meter lange Kiste voller Klapperschlangen und einen Berglöwen. Dabei kam er mit dem Hinterrad auf die Kiste, woraufhin sich sowohl die Klapperschlangen als auch die Zuschauer ziemlich schnell vom Acker machten. Daraufhin spezialisierte er sich darauf mit seinem Motorrad über Autos und Busse zu fliegen. Dabei zog er sich regelmäßig Knochenbrüche und andere schwere Verletzungen zu, was ihn offensichtlich anspornte noch verrücktere Stunts abzuziehen. Den "berühmtesten Motoradunfall der Geschichte", der ihn zum Superstar machen sollte, vollbrachte er in Las Vegas. Dort flog er mit einem Motorrad Marke Triumph über die gigantische Brunnenanlage des Caesar’s Palace, im Anschluss lag er 29 Tage im Koma. Kaum erwacht hatte er dann die Idee den Grand Canyon per Motorrad zu überfliegen, daraus wurde aber nichts, weil die Behörden dagegen waren. Also riskierte er sein Leben erstmal bei anderen Gelegenheiten, flog über immer noch mehr Autos, zuletzt 50 an der Zahl und fand dann im Snake River Canyon in Idaho endlich eine ihm angemessene Herausforderung.