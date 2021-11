17. November 1963 Europabrücke eröffnet

Wer einmal versucht hat, von Innsbruck auf den Brenner zu radeln, der braucht viel Zeit, und er nimmt wenig von dem wahr, was über ihm ist. Immer dem Fluss Sill entlang durch das enge Wipptal geht’s Kehre für Kehre auf der Brennerstraße hoch nach Schönberg im Stubaital, immer den Blick auf den Straßenverkehr gerichtet. Ob da einem nicht ein holländisches Wohnwagengespann - der will sich wohl die Maut sparen - beim Überholen zu nahe kommt? - Und plötzlich: ein riesiger Betonpfeiler im Wald. Und dann geht der Blick doch noch nach oben: Das ist einer der fünf mächtigen Pfeiler der berühmten Europabrücke.

Alle Wege führen auf den Brenner

Ja, die Europabrücke. In luftiger Höhe von 192 Metern quert sie das Wipptal. Nur: wer einmal mit dem Auto da drüber gefahren ist, und das waren im Laufe der Jahre ja ziemlich viele, der hat auch wie der Radlfahrer von dieser architektonischen Meisterleistung wenig gesehen. Links und rechts ein hoher Zaun und: Obacht!! Holländische Wohnmobile, die sich mal ausnahmsweise nicht die um die Maut drücken…

Alle Wege führen über den Brenner

Nun, den besten Blick auf die Europabrücke hätte man von der Europakapelle in Schönberg. Da könnte man von noch höherer Warte auf dieses Wunderwerk der Technik herabsehen… Wenn man denn die Zeit hätte, für diesen Ausblick, denn es geht ja nach Italien, einem der Sehnsuchtsorte, es geht ins Land, wo die Zitronen blühen. Und dahin muss es schnell gehen.

Die Europakapelle übrigens weihte man am 16. November 1963 ein, einen Tag später, am 17. November 1963, wurde die Europabrücke offiziell eröffnet. Die war natürlich eine Sensation. Nur Superlative: 70.000 Kubikmeter Beton, 6000 Tonnen Stahl. Und so weiter… Damals war sie die höchste Brücke Europas, Und immer wieder. Europa, Europa, Europa. Der österreichische Kanzler Alfons Gorbach bediente bei der Eröffnungsfeier alle Metaphern und Allegorien, er schwärmte, die Brücke sei mehr als nur ein Bauwerk, mehr als nur eine bessere Verbindung von Nord nach Süd, sie sei ein Symbol für Völkerverständigung.