16. Dezember 1965 Erstmals Livemusik im Weltall: Gemini 6-Astronauten spielen "Jingle Bells"

Es war ein Flug voller Premieren. Gemini 6, tags zuvor erst in den Weltraum geschossen, trifft die Raumkapsel Gemini 7, die schon seit Tagen die Erde umkreist, das Ganze eher eine Notlösung, denn eigentlich hatte sich Gemini 6 viel früher schon mit einen unbemannten Satelliten treffen sollen. Der aber war beim Start explodiert, und so war man auf die Idee gekommen, stattdessen ein Rendezvous zwischen zwei bemannten Raumkapseln auszurichten. Die Idee war kühn. Nie zuvor waren zwei Raumschiffe zugleich in einer Erdumlaufbahn gewesen, die technischen Probleme enorm, aber: lösbar. Gemini 7 startet Anfang Dezember, Gemini 6 elf Tage später, in jeder Kapsel zwei Astronauten, in Gemini 6 Walter Schirra und Tom Stafford. Die beiden schaffen es, in der Schwerelosigkeit der Erdumlaufbahn Gemini 6 mit kurzen Düsenzündungen an die Schwesterkapsel heranzumanövrieren. Dicht an dicht fliegen sie nebeneinander her, teilweise mit nur dreißig Zentimetern Abstand, die Astronauten können einander durch die Bullaugen zuwinken. Das ist die zweite Premiere des Flugs. Nie zuvor ist ein Weltraum-Rendezvous vom Raumschiff selbst gesteuert worden. Ein Wunschtraum geht in Erfüllung. Und das am 16. Dezember 1965, wenige Tage vor Weihnachten.