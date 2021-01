26. Januar 1981 Erstes Qualitätssiegel für Kondome erteilt

Verhütung durch Vulkanisation

Ein alter Hut

Wer allerdings die Penishülle für eine Erfindung des 19. Jahrhunderts hält, der irrt gewaltig. So gut wie jede Kulturepoche zeichnet sich durch einfallsreiche Überzieher-Varianten aus: Schon die alten Minoer benutzten 1.200 Jahre vor Christus Kondome aus Ziegenblasen. Viel später, am Hof des Sonnenkönigs, soll man sich in Spezialanfertigungen aus Samt und Seide gezwängt haben. Und im 18. Jahrhundert pries Giacomo Casanova die Vorteile von Tierdärmen. Dem notorischen Frauenverführer lag dabei die Vermeidung von Geschlechtskrankheiten am Herzen, nicht etwa die Verhütung von Schwangerschaften. Immerhin: Casanova soll eine ganze Kollektion von tierischen Penis-Hütchen besessen haben, die er nach Gebrauch auswusch und recycelte.