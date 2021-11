19. November 2002 Erstes Mathematikmuseum in Gießen eröffnet

Waffenstillstand mit der Mathematik

Was vermutlich am Titel des Werks lag: Die Geschichte der Null. Ein quasi programmatischer Titel, der an die eigene Schulzeit erinnerte, vor allem an die Leistungen im Fach Mathematik. Denn die höchsten Höhen dieser Wissenschaft auszuloten, war dem Kalenderblattautor nie vergönnt. Ein Manko, das ihm allerdings auch nie den Schlaf raubte. Jahrzehntelang lebte er zufrieden mit seinen soliden Kenntnissen in den vier Grundrechenarten und einer gewissen Fertigkeit beim Kopfrechnen im Zahlenraum bis Tausend. Den ganzen mathematischen Rest – bis hin zum Satz des Pythagoras – verdrängte er erfolgreich mit der Weisheit eines anderen Griechen namens Sokrates, der einst gesagt haben soll: Ich weiß, dass ich nicht (sic!) weiß. Fortan also hatten der Kalenderblattautor und die Mathematik, wenn schon keinen Frieden, so doch eine Art Waffenstillstand geschlossen. Man ging sich aus dem Weg, so gut es eben ging, und behelligte sich nicht weiter. Bis zu jenem Tag, als in der Buchhandlung "Die Geschichte der Null" auslag. Gekauft und sofort verschlungen, veränderte diese höchst unterhaltsame Lese-Reise in die Welt des Zahlenzaubers das Leben des Autors. Nicht, dass er durch sie plötzlich ein glänzender Mathematiker geworden wäre; beileibe nicht. Doch plötzlich tauchten Fragen auf, grundstürzende Fragen: "Was, zum Teufel, habe ich versäumt? Mathematik kann ja so spannend sein!"