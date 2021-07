21. Juli 1873 Erster Zugüberfall im Westen der USA

Der lebenskluge Philosoph Michel de Montaigne brachte es einst auf den Punkt: "Die Welt ist nichts als ein ewiges Auf und Ab." Nun war dieser gelehrte Franzose des 16. Jahrhunderts zwar ein weitgereister Mann, aber in den US-amerikanischen Bundesstaat Iowa kam er nachweislich nie. Obwohl der Landstrich gut zu Montaignes Lebensweisheiten gepasst hätte. Iowa? Endlos viele Hügel, ein ewiges Auf und Ab! Man stelle sich das nur mal in einer Postkutsche vor! Ganz wie Montaigne die Welt beschrieb: "Alles darin wankt und schwankt ohne Unterlass. (…) Selbst die Beständigkeit ist nur ein verlangsamtes Schaukeln."

Auf und nieder

Hände hoch!

An jenem Montag um 20 Uhr 30 schnaufte Personenzug Nummer 2 der Rock Island Railroad eine steile Steigung hinauf und wurde immer langsamer, als er sich einer scharfen Kurve näherte. An deren Ende hatten Jesse und seine Leute mit einem Seil die Schienen aus dem Bett gerissen; der Zug entgleiste, Lokführer John Rafferty wurde getötet, sein Heizer verletzt. Und aus dem Gebüsch sprangen die bewaffneten Banditen in voller Ku-Klux-Klan-Montur. Schließlich waren Jesse und sein Bruder Frank alte Südstaaten-Kämpfer gewesen. Und nach dem Bürgerkrieg geblieben! Rasch nahmen sie 2000 Dollar aus dem Tresor, knöpften den Passagieren Schmuck und Geld ab, verstauten ihre Beute in Säcken und ritten – die typischen Rebellenschreie der Südstaatler ausstoßend – in den Abendhimmel von Iowa.