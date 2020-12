17. Dezember 1962 Erster Sexshop der Welt eröffnet

In der großen weiten unübersichtlichen Welt des Internets sind Bewertungen der sichere Hafen. Einordnen und kontrollieren.

"Ich habe mich etwas darüber aufgeregt, weil nur ein USB Ladekabel dabei war", schreibt Alfred über ein Geschenk für seine Frau, einen Vibrator. Er hatte einen Netzstecker erwartet. Manuel wiederum irritiert das laute Geräusch…seines "Loverings" und Alexandra moniert an ihrem Spielzeug einen kaputten Akku.

Luft nach oben

Aha. Nun ist es also so weit. Die Deutschen schreiben über Vibratoren als wären das ferngesteuerte Autos oder Taschenlampen.

"Ja warum denn nicht", würde eine zierliche Frau mit gestreifter Hemdbluse und Kurzhaarschnitt vielleicht antworten, würde sie noch leben. Beate Uhse hat schließlich schon über Sex geredet, als der nur in der Ehe, im Dunklen und nach der Tagesschau stattfand. Sie wusste, dass da kreativ noch Luft nach oben war – schließlich gehörte ihr seit 1952 das erste deutschen Versandhaus für Sexartikel.

Wobei das natürlich anfangs noch nicht so heißen durfte, weshalb Beate Uhse ausschließlich "Hygiene-Artikel für Eheleute" verschickte. Plus – und das war der praktisch veranlagten Unternehmerin wichtig - wertvolle Infos zu Sexproblemen und Verhütung. Mit ihren diskreten Päckchen, die sich die Kunden nach Hause liefern ließen, war Beate Uhse der heutigen online-Bestellwelt damals erstaunlich nah. Näher als in den 60er-Jahren, als sie mit den berühmten Sexshops angefangen hat.