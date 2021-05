27. Mai 1968 Erster Geldautomat in Deutschland in Betrieb genommen

Donnerstag, 27. Mai 2021 Autor(in): Hellmuth Nordwig Sprecher(in): Hans-Jürgen Stockerl Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Nun, einen Versuch mit der Vierjährigen war es Wert. "Weißt du eigentlich, wo das Geld herkommt?" Auch Kinder müssen schließlich irgendwann mal einsehen: Bares gibt es nicht einfach so, man muss hart dafür schuften. Und deswegen kann man jetzt, wo mal wieder kein Geld da ist, leider nicht diese wunderschöne Plastikpuppe kaufen. Die Tochter, des Dativs noch nicht mächtig, sieht das allerdings anders: "Das Geld kommt doch aus dem Automat! Können wir gleich holen!"

Automatisch ohne Gnadenakt

Wer in den 1990er-Jahren geboren wurde, hat es ja nie anders erlebt. Und selbst ältere Menschen müssen eine Weile nachdenken, wie das in grauer Vorzeit war: Nur wer es bis um 16 Uhr in die Bankfiliale schaffte, konnte sich in eine der langen Schlangen vor dem Schalter einreihen. Der Bittsteller hatte ein Formular abzugeben, und das Lichtbild im Personalausweis wurde fast so streng geprüft wie an der Zonengrenze. Dann hieß es warten, bis die Kassiererin - Pardon: Bank-Beamtin - einen endlich herbeiwinkte und in ihrer schusssicheren Kabine huldvoll den gewünschten Betrag in eine Schublade zählte, die sie zuletzt nach draußen schob.

Dass sich all das auch ganz ohne Gnadenakt und sogar automatisch abwickeln lässt, hat der erfinderische Armenier Luther George Simjian schon 1939 erkannt. Für die City Bank of New York baute er die erste Maschine zur Auszahlung von Bargeld, musste aber erkennen: Nur zwielichtige Gestalten nutzten des Nachts seinen Automaten, Glücksspieler und Prostituierte. Anständige Leute gingen in die Filiale. Nur ein halbes Jahr lang war das Gerät in Betrieb. Fortan war Bares wieder ausschließlich persönlich und nach Gesichtskontrolle zu haben.

Erst 1967 erhielten einige Kunden der Barclays Bank in London ganz spezielle Schecks. Sie waren schwach radioaktiv markiert, eine tolle Sache! Eine Maschine konnte das nämlich erkennen, zog den Scheck ein und zahlte maximal zehn Pfund aus. Neu war, dass man zusätzlich eine Geheimzahl eintippen musste - Scheckdieben, die sie nicht kannten, blieb also nur die Strahlung.

Lochkarten, Plastikkärtchen und Schlüssel

In Deutschland funktionierte der erste Geldautomat ganz ohne Radioaktivität. Tausend zahlungskräftige Kunden der Kreissparkasse Tübingen erhielten ab dem 27. Mai 1968 je zehn Lochkarten, ein Plastikkärtchen und einen Schlüssel mit Doppelbart. Mit dem konnten sie ins Allerheiligste vordringen, wo eine Maschine hundert Mark auszahlte und dafür eine Lochkarte schluckte.