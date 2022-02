24. Februar 1938 Erste Zahnbürsten mit Nylon-Borsten hergestellt

"Miracle-Tuft" für die Zähne

Das US-amerikanische Unternehmen DuPont hatte den richtigen Riecher - die Nylonborsten waren einfach hygienischer und geschmacksneutraler als die Borsten aus Tierhaar, Schwein zum Beispiel. Und billiger war Nylon allemal. "Miracle-Tuft" - "Büschel-Wunder" nannte DuPont das moderne Hygieneprodukt und es verkaufte sich hervorragend. Mehrere andere Hersteller zogen bald nach und als in den 1950er Jahren die Borsten auch noch weicher und an der Spitze abgerundet wurden, blutete das Zahnfleisch auch nicht mehr beim Zähneputzen.

Und dann zeigte das Nylon noch eine weitere Facette: Es konnte auch den Holzgriff der Zahnbürsten ersetzen - ein Vollkunststoff-Produkt war entstanden. Und so hängen und liegen die Zahnbürsten auch heute noch in unseren Drogerieregalen. In allen Farben und Formen, sehr hart, hart, mittel und weich, kleiner Bürstenkopf, Massagebürstenkopf, großer Bürstenkopf. Für elektrische Zahnbürsten oder für die Hand - es ist für jeden und jede etwas dabei.

Zahnbürsten für die Ewigkeit

Forscherinnen und Forscher haben das vor ein paar Jahren gemacht. Und sage und schreibe 373.000 gebrauchte Zahnbürsten im Sand gefunden. Zum Vergleich: Das sind so viele Zahnbürsten, wie die ganze Bevölkerung der Inselgruppe selbst in rund 4.000 Jahren verbrauchen würde. Und das sind nur die Zahnbürsten, die innerhalb von zwei Wochen an 25 Strandabschnitten gefunden wurden. Auf der ganzen Welt gibt es 2.000 derartige einsame Inseln in den Ozeanen, dort sieht es wahrscheinlich ganz ähnlich aus. Die praktischen, hygienischen und billigen Zahnbürsten mit Nylonborsten sind nicht ganz 100 Jahre später zu einem massiven Umweltproblem geworden.