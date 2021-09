8. April 1926: Erstaufführung von Biene Maja in Berlin

Und dennoch: Das Werbeplakat für den weltweit ersten abendfüllenden Insekten-Spielfilm zeigt eine friedlich sitzende, echte Biene auf einer weißen Blüte. Vom Bildrand her bedroht sie eine ebenso echte, riesenhaften Hornisse: "Die Biene Maja und ihre Abenteuer", ein Stummfilm nach dem gleichnamigen Bestseller von Waldemar Bonsels, geht am 8. April 1926 in Berlin an den Start. Ein dokumentarischer Kassenschlager zum Sujet Honigbiene in sechs Akten und mit dramatisierenden Zwischentiteln. Alle Rollen werden von lebenden Insekten gespielt, einschließlich Mistkäfer Kurt und Kreuzspinne Thekla. Kein Wunder, dass die Dreharbeiten ein ebenso langwieriges wie gewagtes Unterfangen sind.