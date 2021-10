25. Oktober 1892 Erfindung des Bierdeckels

Montag, 25. Oktober 2021 Autor(in): Katharina Hübel Sprecher(in): Hans-Jürgen Stockerl Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Gebirgsfelsen können wunderbare Namen haben. "Hohe Liebe" etwa. "Affensteine" oder auch "Wilde Hölle". Wie in der Sächsischen Schweiz. So malerisch zerklüftet, von Nebel durchzogen, grün betupft und rau, dass etliche Maler der Romantik sich daran nicht sattsehen konnten. Dort, im pittoresken Nirgendwo der sächsischen Wildnis liegt Mittelndorf. Und noch weiter, tief im Wald, fernab von befestigten Wegen, stand einst eine Holzschliffmühle. Erbaut 1882 von dem Dresdner Robert Sputh. 70 Menschen aus den umliegenden Dörfern gab er Arbeit – sie nahmen dafür lange Fußmärsche in Kauf.

Hopfen und Malz – Gott erhalt’s!

Nur wenige Jahre später stagnierten die Geschäfte mit dem Holz wegen einer Krise in der Branche. Robert Sputh, ein findiger Kaufmann, suchte einen neuen Absatzmarkt und tüftelte jahrelang an einem Verfahren. Zur Herstellung von: Bierdeckeln. Es gab sie zwar schon. Aber noch nicht in der heutigen Form. Porzellanteller dienten als Bierschaum-Fang oder Bier-Filze aus Wolle, die ziemlich unhygienisch waren. 1880 stanzte die Kartonagefabrik Friedrich Horn bei Magdeburg die allerersten Bierglasuntersetzer aus Pappe. Von Hand. Robert Sputh suchte für diese Erfindung eine Möglichkeit, sie in Massen herzustellen – das sollte seine Firma retten und sogar zum Global Player machen. Am 25. Oktober 1892 meldete Robert Sputh das Reichspatent 68499 an für einen "saugfähigen Holzfilz-Bierglasuntersetzer", der dazu in der Lage war, das überschäumende Bier aus dem Bierkrug in Sekundenschnelle aufzusaugen – und vor allem: er konnte die Bierdeckel jetzt industriell herstellen. Es folgten das Patent für Österreich-Ungarn. Und für die USA. Der allererste Bierglasuntersetzer von Robert Sputh war rund und beschriftet: "Hopfen und Malz – Gott erhalt’s."

Werbefläche Bierdeckel