24. Januar 1954 Dylan Thomas Hörspiel "Unter dem Milchwald" wird erstgesendet

König des Hörspiels

In der Bundesrepublik trat das Hörspiel ab 1945 einen Siegeszug an, der sich bis Ende der 1950er Jahre fortsetzte. 500 Hörspiel gingen jährlich On Air. Was, nun gut, womöglich teilweise auch daran gelegen haben könnte, dass in Nachkriegsdeutschland ein Großteil der Theater und Kinos zerbombt waren.