21. März 1972 Drei Südtiroler Bergbauern erfahren vom Mondflug

Da ist noch Luft nach oben

Was sie dort fanden, war eine archaische Parallelgesellschaft. Existenzformen, die mehr dem Mittelalter zugehörig schienen als dem Industriezeitalter, wo der Mensch in Einsamkeit den Elementen und der Natur ausgeliefert war, sich kümmerlich durch seiner eigenen Hände Arbeit ernährte. Tatsächlich stammten die Bergbauernhöfe auch aus dem Mittelalter, konnten einen stolzen Stammbaum vorweisen. Doch was nutzte den Bergbauern das in einer Zeit rasanten Wandels, wenn ihre Arbeit und ihre Produkte nichts mehr wert waren?