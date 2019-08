14. August 1851 Doc Holliday geboren

Die Behandlungen des Zahnarztes Doc Holliday waren meist tödlich. Denn er war nicht nur Dentist, sondern auch Deputy-Marshall. Zusammen mit Wyatt Earp führte er eine der berühmtesten Praxisgemeinschaften in der Geschichte der Revolverhelden.

Mittwoch, 14. August 2019 Autor(in): Frank Halbach Sprecher(in): Hans-Jürgen Stockerl Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Man braucht als Zahnarzt eine ruhige und sichere Hand im Umgang mit Bohrer und Zange. Und früher, bevor die lokale Betäubung gang und gäbe war, musste man auch noch schnell sein. Der Zahnarzt Dr. John Henry Holliday, geboren am 14. August 1851, hatte eine ruhige Hand und er war schnell, sehr schnell. Doch der Doktor der Zahnmedizin wurde nicht aufgrund bahnbrechender Leistungen im Bereich der Wurzelbehandlung berühmt, sondern als der Mann an der Seite von Westernlegende Wyatt Earp: Doc Holliday. Als Revolverheld hat man einfach weniger Probleme mit unzufriedenen Patienten. Fällt es schon schwer, sich mit aufgerissenem Mund artikuliert zu beschweren, während einem einer an die Zahnhälse geht, verstummt der aufkeimende Protest gegenüber dem Revolverhelden zuverlässig, zügig und vor allem nachhaltig - notfalls schnell nachladen.

Mit Revolver und Messer statt mit Bohrer und Zange

Holliday praktizierte nach seinem Studium ab 1872 als Dentist in Atlanta. Dort sitzt man schicksalsergeben im Behandlungsstuhl, vertraut auf die virtuose Feinmotorik des Zahnarztes; der setzt routiniert den Bohrer an - und bekommt einen Hustenanfall. Das passierte Holliday immer öfter. Die Diagnose: Schwindsucht. Klimawechsel kann da manchmal helfen. Holliday schließt die Praxis und verordnet sich trockeneres Klima. Er zieht nach Dallas. Aber Holliday braucht auch mental Luftveränderung. Wie wär’s mit Glücksspiel? In diesem Metier werden die Behandelten noch viel rascher handgreiflich als beim Zahnarzt, wie wir aus zahlreichen Western wissen. Deshalb übt Holliday: er tauscht Bohrer und Zange gegen Revolver und Messer und den Einsatz von Äther bei Patienten gegen Whiskey, den er sich selber verabreicht.

Es war zunächst nur ein bedingter Erfolg. Zwar glücken erste letale Hausbesuche und die Patienten beschweren sich danach auch nicht mehr, wohl aber deren Angehörige. Holliday muss verschwinden. Wer weiß, was aus ihm geworden wäre, doch eines Tages, er braucht gerade für eine Mundspülung etwas Bourbon, sieht er im Saloon eine Handvoll Cowboys in heftigem Streit mit einem einzelnen Mann.

Die Halunken wollen sich einfach nicht der ihnen angedachten Therapie unterwerfen: der Gesetzeshüter hat den Randalierern nämlich schwedische Gardinen verschrieben. Doc Holliday, mittlerweile von einer starken Allergie gegen aufmüpfige und gewaltbereite Patienten geplagt, handelt schnell - und mit sicherer Hand. Damit rettet er Wyatt Earp das Leben.

Praxisgemeinschaft Holliday & Earp

Es ist der Beginn einer lebenslangen Freundschaft und Praxisgemeinschaft. Holliday bildet sich fort: aufbauend auf dem Doktorgrad der Zahnmedizin erlangt er den Titel des Deputy-Marshalls. Eine Menge Grabsteine dokumentieren Wyatt Earps und Doc Hollidays Behandlungsmethoden. Natürlich versucht man immer wieder ihnen Kunstfehler nachzuweisen, doch die Gerichte entziehen ihnen nicht ihre Zulassung. Bei allzu langen Schlangen im Wartezimmer stellen die beiden Wyatts Brüder, Morgan und Virgil, als Assistenten ein. Wie etwa bei der Clanton-Gang, ihrer berühmtesten Operation, im Tombstone am OK Corall - drei Tote und drei Verletzte in 30 Sekunden.

Auch sich selbst therapierte Doc Holliday bis zum Schluss: "It’s funny“, waren seine letzten Worte, während er sich sein liebstes Hausmittel verabreichte: eine innere Anwendung mit Bourbon.