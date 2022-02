11. Februar 1841 Die Uraufführung der Oper "Adelia" von Donizetti endet im Tumult

Bacchus thront, Venus regiert, Rom ist außer Rand und Band. Geschiebe und Gejauchze überall. Balkone und Fenster sind bunt besegelt. In den Straßen wogen maskierte Gestalten. Trommeln und Flöten führen wirbelnde Narren am Seil. Aber all das muss Asche werden, ohimè! Bald beginnt das Fasten, vierzig Tage kein Schauspiel, kein Theater, keine Musik. Doch noch ist Karneval, eine Folge ausschweifender Feste und unersättlicher Opernvöllerei. Vor den tristen Wochen der kargen Zeit stopft sich die Stadt mit Rausch und Vergnügen auf Vorrat voll. Alle Bühnen haben jetzt nur einen Ehrgeiz: mit den größten Stimmen und dem neusten Werk eines gefeierten Meisters zu glänzen.