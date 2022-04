26. April 1336 Die Geburt des touristischen Bergsteigens

1909 Meter hoch ragt der Mont Ventoux in der französischen Provence auf. Über seine Umgebung hinaus berühmt wurde der Berg nach der Besteigung und Beschreibung im Jahr 1336 durch Francesco Petrarca - einem er ersten touristischen Bergsteiger aller Zeiten und nebenbei Dichter und Geschichtsschreiber. Autor: Jean-Marie Magro

Der Mont Ventoux ist ein Berg der Extreme. Höhe, Hitze, Wind ... der Ventoux führt die Menschen an ihre Grenzen. Seinen Schrecken scheint der Berg trotzdem verloren zu haben: Jedes Jahr fahren über 100.000 Radsportler den Anstieg hoch, um sich ein bisschen wie die Fahrer bei der Tour de France zu fühlen.

Aufstieg voller Staub, Tränen und Wunden?

Vor fast 700 Jahren war das anders. Damals, als Francesco Petrarca zusammen mit seinem jüngeren Bruder den Aufstieg wagte, sah man das Unterfangen gemeinhin als Himmelfahrtskommando. Petrarca jedoch hat seinem Freund Dionigi das Abenteuer in einem Brief geschildert: den wir in die Sprache des 21. Jahrhunderts übersetzt haben.

"Ich habe den höchsten Berg in dieser Gegend bestiegen. Wer ihn auch immer Ventoux genannt hat, hatte recht: Der Wind hat mich fast weggeblasen. Und das alles nur, weil ich seine Spitze sehen wollte."

So schreibt es Petrarca sinngemäß in seinem Text "Die Besteigung des Mont Ventoux". Am 26. April 1336 möchte er zusammen mit seinem jüngeren Bruder hochgeklettert sein. Für verrückt seien sie erklärt worden. Ein Hirte, der selbst mal versucht habe, den Berg zu bezwingen, habe sie gleich am Anfang versucht davon abzuhalten.

"Nichts außer Staub, Tränen und lauter Wunden habe er zurückgebracht, hat er gesagt. Aber mein Bruder und ich waren danach nur noch schärfer darauf, die Spitze zu erklimmen."

Was davon wahr und was schlichtweg erfunden ist, darüber wird bis heute gestritten. Klar ist: Der Dichter will mit der Geschichte seinen eigenen Lebensweg darstellen.

Erkenntisreicher Abstieg

"Mein Bruder, dieser verfluchte Klosterjunge, strebt immer weiter nach oben und wartet mit grinsendem Gesicht auf mich. Und ich, der sich immer mit Frauen vergnügt und Spaß im Leben hatte, bin völlig aus der Puste… Immer, wenn ich denke: Ja, da ist er, der leichte Weg, lande ich in einer Sackgasse und muss dann doch den anstrengenden, steilen Pfad gehen."

Petrarca spürt, dass ihm sein Lebensweg nicht gut bekommt. Der Bruder, der fromm und vorbildlich lebt, schreitet voran. Er hingegen fällt immer wieder zurück. So ergeht es dem Menschen auf der Suche nach dem seligen Leben, schreibt der Dichter. Endlich auf dem Gipfel angekommen, bewundert er das Panorama. Aus seiner Tasche kramt er die Bekenntnisse des Augustinus vor, schlägt zufällig eine Seite auf und liest dem Bruder vor.

"Und es gehen die Menschen, zu bestaunen die Gipfel der Berge und die ungeheuren Fluten des Meeres und die weit dahinfließenden Ströme und den Saum des Ozeans und die Kreisbahnen der Gestirne, und haben nicht acht ihrer selbst."

Petrarca verstummt und meint zu erkennen, dass er sein eigenes Leben falsch gelebt habe. Nicht das, was man sehen kann, ist entscheidend, sondern das Innere, die Seele.