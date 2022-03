31. März 1848 Die Fox-Schwestern erfinden den Spiritismus

Der Wunsch, mit dem Jenseits zu kommunizieren, ist wohl so alt wie die Menschheit. Aber die Welle des Spiritismus mit Séancen und Klopfgeistern, die im 19. Jahrhundert über Amerika und Europa schwappte, begann am Abend des 31. März 1848, als zwei Bauerntöchter im Staat New York ihrer Mutter eine Vorstellung gaben.