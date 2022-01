14. Januar 1979 Die erste Ralley Paris-Dakar erreicht ihr Ziel

Ein Held, ein sagenhaftes Ereignis und Schicksal: Das sind die Zutaten für einen Heldenmythos. So haben schon die Dichter der griechischen Antike gearbeitet. Heute kann auch jeder am eigenen Mythos feilen. Selbst wenn der vor Möchtegern-Helden und Unvernunft nur so strotzt. Wie im Fall der Rallye Paris-Dakar und ihres Gründers Thierry Sabine.

Vollgas durch die Wüste

Schneller, weiter - sandiger

Thierry Sabine kann ihn bieten: Auf den Tag genau zwei Jahre zuvor, am 14. Januar 1977 endet für ihn eine Odyssee. Drei Tage und drei Nächte lang war der damals 27-Jährige Rallye-Fahrer in der Libyschen Wüste verschollen. Sabine hatte sich mit seinem Motorrad auf einer Wüstenrallye verirrt. Orientierung ohne Navigationsgerät: Eine Herausforderung, erst recht ohne befestigte Straßen und mit kaputtem Kompass.

Die Legende erzählt, Thierry Sabine irrte in der Wüste umher, betete um Rettung und leckte Steine, um seinen Mund feucht zu halten. Verloren im Nirgendwo und allein mit sich und seinem Schatten überwältigte ihn die Weite der Wüste. Sabine hatte eine Vision: Diese Erfahrung mit so vielen anderen Rallyefahrern zu teilen wie möglich. Ein Ziel, dem er fortan sein Leben widmete.

Eine Geschichte eines Mythos würdig. Von Thierry Sabine so geplant? Ein symbolbeladener Tag für ihn? Ein geschickter PR-Coup? Vielleicht. Für das, was noch kommen sollte, gilt das sicher nicht – auch, wenn das den Mythos der Rallye erst zementiert.

Es ist wieder der 14. Januar, diesmal im Jahr 1986. Gerade läuft zum achten Mal die Rallye Paris-Dakar. Thierry Sabine fliegt im Hubschrauber über dem Rennen. Schon einmal an diesem Tag hatte ein Sandsturm ihn zum Landen der Maschine gezwungen. Vom folgenden Flug kehrt er nicht zurück. In einem plötzlichen weiteren Sandsturm zerschellt sein Hubschrauber an einer Sanddüne. "Wenn das Leben langweilig wird, riskiere es! " lautete zeitlebens Thierry Sabines Motto. Und wie so mancher Held im Mythos hat auch er es wohl einmal zu oft gewagt.