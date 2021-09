22. September 2018 Die erste gleichgeschlechtliche Eheschließung in der Royal Family

Von Liebesbriefe zwischen Queen und Vizekönigin

Aber Buckingham, Buckingham…. war da nicht was…? Ach ja, richtig! George Villiers der erste Duke of Buckingham, geboren 1592, gestorben 1628. Ein schmucker Mann war das, wie ein Porträt beweist. Das fand auch James I., König von England und Irland. George Villiers war erst 21 Jahre jung, als er dem gut doppelt so alten Monarchen angenehm auffiel. Zwar stammte Villiers aus bescheidenem Adel, aber seine verwitwete Mutter hatte alles darangesetzt, ihren Sohn zum perfekten Höfling erziehen zu lassen. James I. förderte George, verlieh ihm den Titel Duke of Buckingham – und verlor sein Herz an ihn. Davon erzählen Unmengen von Briefen, in denen die beiden sich zärtlich als husband and wife anreden.