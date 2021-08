11. August 1920 Deutschlands erste Auslandsverbindung per Luftpost

Wir haben uns an schnelle Nachrichten gewöhnt. Tippen mal eben 280 Zeichen in das Handy, und schon wissen Menschen auf der anderen Seite der Erde, dass man sich auf das Wochenende freut, den Sonnenuntergang betrachtet oder Nordkorea den Atomkrieg androht.

Die große weite Welt

Früher war das aufwendiger. Nachrichten waren an Papier gebunden. Und dieses Papier musste transportiert werden. Wollte man mit Menschen auf der anderen Seite der Erde in Verbindung bleiben, so beschrieb man einen Bogen hellblauen, leichten Briefpapiers, faltete ihn und steckte ihn ein einen Briefumschlag, der ebenfalls hellblau und leicht war, an den Rändern von einem markanten, rot und blauen Streifenmuster verziert. Und darauf stand: Mit Luftpost. Par Avion. By Air Mail. Und die Welt schien sehr groß zu sein und die Menschen, die man vermisste, sehr weit weg.