16. März 1970 Deutscher Sportbund startet "Trimm-Dich"

Donnerstag, 16. März 2023 Autor(in): Johannes Roßteuscher Sprecher(in): Johannes Hitzelberger Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Susi Weichselbaumer

Wissen Sie, welcher Satz wirklich stimmt? Dieser: Früher war alles anders. Was ist der Unterschied zwischen jetzt und früher? Tausende haben sich diese Frage schon gestellt. Hier ist die Antwort: Heute ist die Sportkleidung High Tech. War früher anders.

Wer damals, also früher, joggen gegangen ist, oder noch früher, laufen, trug Trainingshose, oder schlabbrige Jogginghose. Oder Turnhose. Heute gibt es Menschen, die haben Laufhosen für 560 Euro. Mit Belüftungsuntertritt am Knie zum Beispiel.

In den Laufschritt

Jetzt wieder früher: erst mal wurde früher gar nicht gelaufen. Also zu Zeiten der Schlacht von Marathon schon. Dann aber lange nicht. Okay, Völkerwanderung, Turnvater Jahn, ein paar Ausnahmen gab es. Und natürlich: Marschieren, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der reinste Breitensport. Aber nur für Männer. Und 1945 wars mit dieser Art von Ertüchtigung erst mal vorbei. Stattdessen machten die Menschen in Deutschland Wirtschaftswunder und wurden dicker. Was dem Deutschen Sportbund nicht gefallen konnte. Deshalb ersannen dessen Chef-Funktionäre Ende der 60er Jahre eine Kampagne. Die wunderbare Trias aus Trimm-Dich-Bewegung, Trimm-Trab und Trimmy, dem gezeichneten Maskottchen.

Auf Trab mit Trimmy

Am 16. März 1970 wurde dann Trimmy, die Zeichentrickfigur, der Welt präsentiert. Und ein Trend angestoßen, der tatsächlich fast ganz Deutschland erfasste. Das Wunderbare: Trimmy sah aus wie Wim Thoelke. Er hatte zwar keinen Anzug an, sondern eine schwarze oder grüne Turnhose und dazu ein weißes Leibchen, aber sonst: dunkle Seitenscheitelfrisur, eckiges Lächeln – und freundlich reckte er den Daumen in die Höhe. Heute würde man sagen: Trimmy likte. Und zwar die Trimm-Dich-Bewegung, deren Maskottchen er schließlich war. "Trimm Dich fit durch Sport", "Laufen ohne zu Schnaufen" und "Ein Schlauer trimmt die Ausdauer" - feine Slogans waren das; die sich so nachkriegszeit-brav anhörten, wie sie wahr waren.

Und Trimmy erlangte eine Popularität, von der in den 70er Jahren alle anderen nur träumen konnten: Karel Gott, Jimmy Carter, Ajatollah Chomeini, Bonanza-Rad - allesamt so bekannt wie Trimmy: 90 Prozent kannten seinen Daumen, behauptete jedenfalls der Sportbund. Und die olympischen Spiele heizten die Trimm-Dich-Bewegung zusätzlich an. Zu diesem bunten modernen Deutschland von 72 passten dicke Sofa-Bäuche nicht mehr.