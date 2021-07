1. Juli 1960 Design-Ikone Arne Jacobsen präsentiert Zimmer 606

Alles, was er für seine Entwürfe brauche, sei eine Streichholzschachtel, so der dänische Star-Architekt: liegend als Schule, auf der Breitseite als Rathaus, hochkant als Wolkenkratzer. Das war's. - Öffentliche Auftritte sind Arne Jacobsen lästig - er gibt sich einsilbig und menschenscheu, presst die Lippen grimmig um das Mundstück seiner Pfeife. Das Hotel, das am 1. Juli 1960 in Kopenhagen eröffnet wird, gehört zur Kategorie "hochkant". Mit scharfem Profil und seinen 20 Stockwerken überragt es die Skyline der Stadt. Heute gilt das SAS Royal als Glanzstück moderner Architektur. Damals hieß es, der Wolkenkratzer sähe aus wie eine Lochkarte.