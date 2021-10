20. Oktober 1974 Derrick ermittelt zum ersten Mal

Mittwoch, 20. Oktober 2021 Autor(in): Regina Fanderl Sprecher(in): Hans-Jürgen Stockerl Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Derrick? Klar, das war doch…? Genau: "Harry hol‘ schon mal den Wagen". Hat das nicht immer dieser Haupt - oder Oberinspektor im feinen Zweireiher, der mit den Tränensäcken gesagt? Jaja! Derrick! Krimiserie. ZDF. Sicher, sicher! Lange her!In der Tat lange her. Am 20. Oktober 1974 läuft die erste Folge. Über 30 Millionen Zuschauer sitzen vor den Bildschirmen und wollen wissen, ob Fließband-Drehbuchautor Herbert Reinecker nach dem langlebigen "Kommissar" noch mal so ein Coup gelingen kann.

Ein spannender Reinfall

Es geht in dieser ersten Folge um den Lustmord an einer Hauswirtschaftsschülerin. Schon nach ein paar Minuten ist der Täter bekannt. Ein älterer Lehrer mit schwarzen Lederhandschuhen und irrem Blick, der noch bei der Mama wohnt. Die Frage ist nicht mehr: "Wer war der Täter?", sondern "Wie tickt der Täter?". In den restlichen 53 Minuten kann der Zuschauer in aller Ruhe - und mit dem schönen Gefühl, es besser zu wissen - beobachten, wie es Derrick und seinem Gehilfen Harry Klein gelingt, ihn zu entlarven. Für das Drumherum sorgen Mitschülerinnen des Opfers in Miniröcken mit Postern von Costa Cordalis über den Betten. Walter Sedlmayr als böser Kioskbesitzer. Eine düstere S-Bahnstation, die noch über einen eigenen Bahnhofsvorsteher verfügt. Und ein seltsamer Hausmeister mit Hut, der am Abend spärlich bekleidete Internatsmädchen in ihre Zimmer scheucht. Das waren ja Zeiten, damals!

Gänsehaut vermitteln vor allem ein vernebelter Waldweg und die unheimliche Musik aus der Feder von Les Humphries. Die Kritiken danach sind - sagen wir mal vorsichtig - nicht gerade ermutigend für Reinecker, Tappert, Wepper und die anderen.

"Ein ziemlicher Reinfall", schimpft die "Bild am Sonntag“, "Horst Tappert leicht deppert" reimt die Schweizer "Weltwoche". Die Würzburger Mainpost dagegen lobt den gerade in Punkto Spannung äußerst gelungenen Einstand.

Derrick - der erotischste Mann des Jahres