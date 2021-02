19. Februar 1600 Der Vulkan Huaynaputina in Peru explodiert

Freitag, 19. Februar 2021 Autor(in): Johannes Roßteuscher Sprecher(in): Caroline Ebner Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Als im Frühjahr 2010 der Eyjafjallajökull ausbrach, Gott, war das ein Aufruhr! Der Flugverkehr! Zum Erliegen gekommen! Die Medien: kaum mehr ein anderes Thema. Die Moderatoren: übten on Air kokettierend die richtige Aussprache. Sie geht übrigens so: Eyjafjallajökull.

Jedenfalls: was für ein Bohei wegen ein paar ausgefallener Flüge.

Der große Knall

Als am 19. Februar 1600 der Huaynaputina – auch so ein Vulkan, der steht aber in Peru, Aussprache: Huaynaputina – als der ausbrach, war das auch ein Aufruhr. Aber so einer, da möchte man lieber nicht dabei gewesen sein.

Es ging schon damit los, dass der Huaynaputina nicht einfach ausbrach, sondern explodierte. Vom Berg blieb nur der Krater übrig, der Knall dürfte mindestens in ganz Südamerika zu hören gewesen sein.

Nach der Explosion gab es eine sogenannte plinianische Säule. Benannt nach Plinius dem Jüngeren, der das schwer vorstellbare Schauspiel als erster beschrieb; damals, Anno 79 beim Ausbruch des Vesuvs.

So eine Säule, mit Verlaub, fühlt sich etwas anders an als ein paar Tage ohne Flugzeug. Die des Huaynaputina reichte rund 30 Kilometer hoch – das ist zwar noch nicht Weltraum, aber allzu viel fehlt nicht mehr.

Dann die üblichen Begleiterscheinungen: Ascheregen – nach einer historischen Quelle konnten die Menschen der Gegend 30 Tage weder Sonne, Mond, noch Sterne sehen. Gleichzeitig ein pyroklastischer Strom – noch so ein Wort zwischen aufregend und unheilvoll. Jedenfalls etwas brutal Heißes – bis 800 Grad, und wahnsinnig Schnelles – bis 700 Kilometer pro Stunde. Das selbstredend alles vernichtet, was ihm in die Quere kommt. Aber dieser pyroklastische Strom war im Fall des Huaynaputina eigentlich halb so wild.

Er zerstörte zwar – heiß und schnell – zwei Städte des Vizekönigreichs Peru, aber für einen pyroklastischen Strom ist das quasi nichts. Das Verheerende – war die Asche. Wie beim Eyjafff … also bei diesem isländischen Vulkan.

Die große Kälte