1. Dezember 1903 Der erste Western der Filmgeschichte

Mittwoch, 01. Dezember 2021 Autor(in): Frank Halbach Sprecher(in): Johannes Hitzelberger Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Susi Weichselbaumer

Es war einmal vor langer Zeit, im fernen Amerika an einem Ort namens Hollywood… In den 1920er Jahren brachte man von dort aus jede Woche neue Filme ins Kino, in denen es vor allem darum ging, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Personen schnell reiten zu lassen, damit sie rechtzeitig zur Schlussprügelei zur Stelle waren.

Überfall, Verfolgung Showdown…

Western von gestern. Der erste Western von gestern war natürlich gar nicht von gestern. Er stammt vielmehr aus einer Zeit, als es den Wilden Westen noch wirklich gab. Also fast. Wyatt Earp, der berühmteste aller Marshals war 55, und damit zwei Jahre jünger als der berühmteste aller Trapper, Buffalo Bill.

Denn der allererste Western der Filmgeschichte kam am ersten Dezember 1903 ins Kino. Titel und Handlung des Streifens: "Der große Eisenbahnraub" des Regisseurs Edwin S. Porter. Die einen überfallen die Eisenbahn, die anderen verfolgen die Räuber. Die einen verbreiten Chaos, die anderen versuchen, die Ordnung wieder herzustellen. Die Guten müssen für Moral und Gesetz kämpfen, denn das Böse ist immer und überall, im Wilden Westen gleich gar. All das dauert zwölf Minuten und ist bis heute der Kern aller abendfüllenden klassischen Western geworden. Porters "Der große Eisenbahnraub" ist darüber hinaus nicht nur der erste Western, sondern auch der erste Actionfilm. Hier seien „alle kommenden Spielfilme angelegt", meinte der deutsche Filmkritiker Joe Hembus: "Überfall, Verfolgung, Showdown, ausgeschmückt mit Mord, Terror, Brutalitäten, Humor, unter Einsatz von schnellen Transportmitteln."

Innovativ auch der Filmschnitt, eine Technik, die damals noch in den Kinderschuhen steckte. In parallel montierten Sequenzen springt Porter im Film hin und her zwischen Handlungen, die gleichzeitig stattfinden. Sogar Kameraschwenks gibt es schon.

Die Mutter aller Western wird ein Riesenerfolg und kostet gerade mal 150 Dollar, das sind inflationsbereinigt immer noch nicht mal 4.500 Dollar. Zum Vergleich: Kevin Costners "Der mit dem Wolf tanzt" kostete an die 19 Millionen.